Rakitic, il retroscena: “Nel 2019 Cristiano Ronaldo mi voleva alla Juventus”

Il retroscena raccontato dal centrocampista croato

Il centrocampista ha raccontato di come l'affare poteva andare in porto ma le richieste del Barcellona, suo club all'epoca, bloccarono ogni tipo di trattativa: "Cristiano Ronaldo mi ha chiamato per chiedermi di andare alla Juventus e so che anche il club mi voleva", ha ammesso Rakitic. "Però per loro costavo troppo. Il Barça chiedeva 50 milioni di euro per lasciarmi partire e in quel momento non era possibile e non se ne fece niente".