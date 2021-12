Rakitic: “Messi è come Michael Jordan…”

Il commento del centrocampista croato in compagnia dell'ex cestista Kukoc

Arrivano ulteriori commenti sul Pallone d'Oro 2021 assegnato al Lionel Messi . Questa volta, però, nessun giudizioni sulla votazione e nessuna polemica. A parlare sono Ivan Rakitic , attuale centrocampista del Siviglia ed ex compagno dell'argentino ai tempi del Barcellona, e lo storico ex cestista Toni Kukoc .

COME JORDAN - "Per noi, ciò che Messi rappresenta nel calcio è simile a ciò che Michael Jordan rappresenta nel basket", ha detto Rakitic. "Entrambi sanno che senza la squadra alle loro spalle, non avrebbero mai raggiunto quello che hanno raggiunto nella loro carriera". Dello stesso avviso anche l'ex cestista Kukoc: "In un certo senso, vedo che Messi è Michael Jordan e Michael Jordan è Messi. Tutti sanno che il calcio e il basket sono sport di squadra e per raggiungere questi alti obiettivi hai bisogno di tutti i tuoi colleghi e di tutti gli allenatori".