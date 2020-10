Rami confessa: “Amo mangiare e questo è stato un problema nella mia carriera”

Curiosa intervista rilasciata dal difensore francese Adil Rami ai microfoni di Mais Futebol. L’ex centrale anche campione del mondo con la Francia ha rivelato di aver avuto sempre qualche problemino di… linea dovuto alla sua passione per il buon cibo.

Rami: “Amo mangiare ed è un peccato perché…”

“Avrei potuto avere una carriera migliore se il mio stile di vita fosse stato più corretto”, ha ammesso Rami parlando in maniera molto sincera. “Ho fatto molte feste, ho avuto molte donne, non ho prestato attenzione al sovrappeso. Il cibo è diventato il mio problema. Mi piace mangiare. E questo è un peccato, perché quando sono in forma, non ho paura di nessun attaccante”.

Attualmente il francese ex anche del Milan gioca in Portogallo, con la maglia del Boavista, ma chissà se presto stupirà tutto con l’ennesima avventura.