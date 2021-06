Rami si propone: “Disponibile per Olimpiadi con la Francia”

Il difensore pronto a dare una mano alla sua Nazionale

Visti i tanti impegni di questa annata, vi saranno, forse, delle difficoltà nel trovare giocatori visto che il periodo del grande torneo coincide anche con i ritiri dei club. In tal senso, ecco che è arrivata una particolare candidatura per prendere parte all'evento. Si tratta dell'ex campione del mondo Adil Rami, 35 anni, che ai microfoni di RMC Sport ha ammesso che sarebbe pronto ad aiutare la propria Nazionale in caso di necessità: "So che la Francia per le Olimpiadi ha qualche problema, almeno credo. Non riesce a trovare un numero sufficiente di giocatori. Sono pronto a dare la mia disponibilità per andare con la Francia alle Olimpiadi, lo dico per davvero", ha spiegato l'ex Milan. "Sono sicuro che si potrebbe raggiungere la finale e vincere le Olimpiadi. È una squadra giovane, io ho il carattere e la giusta esperienza per supervisionarli. Amo il mio Paese e so che posso portare qualcosa in più a questa squadra".