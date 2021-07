Rami: “Sono contento di vedere Mbappé soffrire dopo rigore fallito perché…”

Il difensore ha detto la sua sul futuro dell'attaccante francese

MATURARE - "Da qualche parte ho letto che non è nemmeno male per Mbappé aver sbagliato quel rigore", ha esordito Rami. "Deve attraversare questi tempi, cadere, fallire, essere criticato, maturare e capire cos'è il calcio. Per qualche motivo sono contento di vedere come soffre, perché so che grazie a questo riuscirà a vincere il Pallone d'Oro". Il difensore ora al Boavista ha proseguito: "Il suo carattere? Non mi stupisce, perché l'ho vissuto anche io nel 2018. Vuole essere il migliore e fare come il suo idolo (Cristiano Ronaldo ndr). Ma non dobbiamo dimentcare che è ancora un ragazzino di 22 anni e può migliorare. Le sue scelte non sono perfette e crescerà".