Ramsey e Bale, futuri mister ma solo dopo Qatar 2022…

I due gallesi potrebbero ricevere delle licenze per iniziare il percorso da allenatore.

Redazione ITASportPress

Gareth Bale e Aaron Ramsey riceveranno delle licenze per dei corsi di alto livello gestiti dalla Football Association of Wales per ottenere il patentino da allenatore in Galles. La decisione è stata presa in accordo dalla FA gallese e dai due calciatori.

La conferma è arrivata anche dal direttore tecnico David Adams: "Stavo parlando con Gareth e Aaron in trasferta in Olanda e sono davvero desiderosi di possedere le loro licenze di allenatore B e A in Galles. Spero che grazie a ciò saremo in grado di utilizzare le loro esperienze per sostenere i nostri giovani giocatori". E ancora: "Avere queste persone che ispirano la prossima generazione di giovani calciatori è una risorsa fantastica per lo sviluppo futuro del nostro gioco in Galles".

Da qianto si apprende anche dal Sun, i corsi per l'ex Real Madrid e per il centrocampista della Juventus partiranno dopo la Coppa del Mondo in Qatar.