Ramsey non ci sta: “Nel Galles sanno di cosa ho bisogno. Alla Juventus…”

Il centrocampista è stato "tormentato" da diversi guai fisici da quando è in Italia

Aaron Ramsey si è sfogato dopo due stagioni molto difficili in maglia Juventus nelle quali non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Intervenuto dal ritiro del Galles , in vista degli Europei, il centrocampista, come riporta la stampa locale e anche il Mirror, ha avuto da ridire, seppur non esplicitamente, sul trattamento "migliore" che lo staff della sua Nazionale gli offre rispetto a quello bianconero.

DIFFICOLTA' - "È stato un periodo difficile. Ci sono stati molti fattori e cambiamenti a cui non ero abituato. Il calcio è uno sport di squadra. Spesso accade che tutti fanno le stesse cose, quando forse alcuni giocatori avrebbero bisogno di un po' più di attenzione", ha detto Ramsey. "Quindi ho preso in mano la situazione e mi sono circondato delle persone giuste per cercare di elaborare il miglior piano possibile per tornare di nuovo in forma e in fiducia. Lo staff atletico del Galles mi conosce da tanto tempo, da quando ero all'Arsenal. Mi capiscono, conoscono il mio corpo e sanno quello di cui ho bisogno", ha dichiarato dal ritiro della Nazionale il centrocampista.