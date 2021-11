Ramsey respinge le critiche: “Voglio solo giocare il più possibile”

Il centrocampista spesso criticato per le sue prestazioni e lo scarso impiego

Aaron Ramsey vuole giocare e mettere fine alle critiche nei suoi confronti. Quasi sempre in campo e trascinatore nel Galles, il centrocampista della Juventus non ha trovato spazio in maglia bianconero con Allegri. Il giocatore ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida dei suoi contro il Belgio: "Non mi interessa quello che dicono o scrivono su di me. So io quanto sia importante per me giocare per il Galles o per la Juventus", ha detto il classe 1990. "Voglio soltanto farlo il più possibile. Mi sento ancora nelle condizioni di poter fare grandi prestazioni e spero di riuscirci ancora per tanto tempo. Questo è il mio unico pensiero quando scendo in campo".