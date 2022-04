Ramsey, riscatto dei Rangers a rischio: la Juventus ha deciso cosa fare

Si decide il futuro del centrocampista

Redazione ITASportPress

Aaron Ramsey è uno dei vari calciatori di proprietà della Juventus attualmente in prestito, in Italia e non solo. Nel caso del gallese, come noto, in Scozia ai Rangers. Tuttosport quest’oggi ha fatto il punto della situazione del centrocampista facendo capire le intenzioni della Vecchia Signora.

L’ex Arsenal a gennaio è passato in prestito con diritto di riscatto ai Rangers. In Scozia, però, il gallese non è riuscito ancora a convincere ed è probabile che il club di Glasgow decida di non riscattarlo. Se questa ipotesi dovesse diventare realtà, il giocatore tornerebbe nella Torino bianconera ma sarebbe solo di passaggio.

Infatti, la Juventus punterà a risolvere il suo contratto. In questo modo il club si libererebbe di un ingaggio pesante e lo stesso Ramsey potrebbe cercare miglior fortuna altrove.

Non resta che attendere ancora alcune settimane per avere maggiore chiarezza sul futuro del centrocampista che, in Italia, non ha mai trovato il feeling giusto per dimostrare il suo valore.