Ramsey torna ad essere l’incubo dei tifosi della Juventus…

Il gallese ora ai Rangers ma il futuro è tutto da scrivere

Eppure, il gallese non sta trovando quella continuità di gioco che ci si poteva attendere. Infatti, anche con la maglia degli scozzesi Ramsey non sembra aver invertito del tutto la rotta e a conti fatti il suo ritorno alla Juventus sembra poter essere concreto. Per il centrocampista appena 4 presenze in 8 partite per un totale di 94 minuti giocati. Come spiega calciomercato.com, il suo riscatto non è assolutamente scontato e, anzi, continuando così potrebbe tornare ad essere il "peggior incubo" dei tifosi della Juve che ormai avevano mostrato come il gallese non fosse più gradito in squadra...