Rangnick confessa: “Pazzo di Sacchi, per lui ho fuso il videoregistratore”

Il futuro del Milan potrebbe avere in panchina Ralf Rangnick, ex tecnico di Schalke 04 e Lipsia. L’allenatore tedesco, dal canto suo, ha ammesso di avere un passato da grande ammiratore dei rossoneri. Lo ha confessato in una vecchia lettera scritta un anno fa a ‘The Coaches’ Voice: “Diventai allenatore degli amatori dello Stoccarda e lì incontrai un ingegnere che si era concentrato sulle tattiche calcistiche diventando il primo allenatore in Germania ad introdurre il ballorientierte raumdeckung, un sistema che combinava la marcatura a zona con un pressing aggressivo. Il suo nome era Helmut Gross e insieme iniziammo a scrivere manuali di allenamento. Avevamo degli amici in Italia che ci mandavano i video di Arrigo Sacchi al Milan, noi mettevamo in pausa e riavvolgevamo i nastri così tante volte che abbiamo rotto il videoregistratore.