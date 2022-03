Rangnick: “Guardiola e Klopp i migliori allenatori del mondo. Una volta Jurgen…”

Le parole del manager del Manchester United

Intervenuto in conferenza stampa come riferisce Liverpool Echo , Ralf Rangnick , mister del Manchester United , ha avuto modo di parlare dello stile di diversi allenatori. Su tutti Guardiola e Klopp dei quali ha grande rispetto e ammirazione. Ma non solo. Il manager tedesco si è soffermato anche su un particolare aneddoto relativo al tecnico del Liverpool col quale aveva avuto una curiosa conversazione in passato.

MIGLIORI - "Penso che sia abbastanza facile nel calcio: c'è bisogno delle persone migliori con un'idea in testa e in grado di portarla avanti", ha detto Rangnick. "Guardiola e Klopp sono così e sono i migliori allenatori del mondo". Curiosità poi sul manager Reds: "Io e Klopp ci conosciamo dal 1997. Non sono stato il suo mentore ma c'è rispetto tra noi. Una volta, prima che andasse al Mainz mi chiamò e siccome non aveva un agente mi chiese quanti soldi dovesse chiedere come allenatore. Beh, io glielo dissi e basta...".