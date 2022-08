Ranieri: “Aspetto progetto serio. Lite Conte-Tuchel? Sto con Antonio”

Il mister dei Testaccio ha colto l'occasione per dire la sua prima sul torneo italiano: "Il Milan ha la leggerezza di giocare bene e di ritrovarsi a memoria. Qualche imprecisione è comprensibile, perché siamo appena all’inizio, ma il copione è il solito: il bel calcio. L'Inter? Quando hai la possibilità di schierare tutte quelle bocche da fuoco, prima o poi il gol arriva". Sulla sua Roma: "La Roma è molto quadrata e diventa splendida quando gioca in velocità con i Fab Four".