Ranieri: “Chelsea macchina perfetta ma la Juventus sa come si vince…”

Parla il tecnico del Watford a proposito della sfida tra le due formazioni da lui allenate in passato

JUVENTUS - "Allegri sta riportando la Juve alle vecchie abitudini, concretezza, ma ci vuole tempo. Noi in Italia critichiamo sempre troppo. Ho visto Inter-Napoli: ritmi meravigliosi, poteva essere un big match della Premier, ma magari ci sono critiche perchè troppi gol. O si critica perchè si vince solo 1-0 o perchè ci sono troppi gol e quindi le difese ballerine. In Italia non va mai bene nulla. In Premier è diverso". Infine una chiosa: "Per chi farò il tifo? Io tifo per tutte le squadre che ho allenato e per le italiane. Quindi stasera starò con la Juve".