Ranieri: “Felice ora al Watford. Mancini ha dato mentalità vincente all’Italia. Sulla Serie A…”

Parla il neo tecnico del club inglese

SERIE A - "In Serie A grandi allenatori e potevo esserci anche io magari aspettando? Non ci ho mai pensato. In Italia ci sono tanti buoni allenatori e adesso fuori ci siamo io e Ancelotti". "Pioli ha detto che ha imparato molto da me? Ho una simpatia per Stefano e sono contento per la carriera che sta facendo". Poi sul Napoli: "Ha iniziato bene, ci sono ottimi giocatori e un grande allenatore. Penso sia importante l'entusiasmo e l'importante è anche non abbattersi quando e se ci sarà un piccolo calo". "Roma? Mourinho un grande allenatore e motivatore. Gli auguro ogni bene. Lazio? Sarri è un signor allenatore e sarà una bella competizione tra loro nella Capitale". Un pensiero anche sul Cagliari che non sta vivendo un bel momento in campionato: "Ci vuole lavoro. Tanto spirito di sacrificio. Bisogna credere nel proprio lavoro. Io vicinissimo al Cagliari prima di Mazzarri? Mai contattato". "Juventus e lo scudetto? Allegri può tutto. Ci sono dei cicli, sicuramente. La Juventus di Allegri avrà bisogno di alcuni ritocchi ma son convinto che la Juventus sarà una protagonista del campionato".