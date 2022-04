Ranieri: “Scudetto? Pronostico difficile. Sulla Nazionale e Mancini…”

Parla il mister

Lunga ed interessante intervista rilasciata da Claudio Ranieri al Corriere dello Sport. Il mister ha commentato diverse tematiche ma soprattutto la corsa al Tricolore in Serie A e la situazione della Nazionale di Roberto Mancini dopo il flop al playoff per il Mondiale.

SERIE A - "È difficile fare un pronostico, ci sono squadre alle quali sono legato. È bellissimo, finalmente un campionato in cui tutte possono vincere o perdere. Mi viene da sorridere quando vedo le proiezioni, le previsioni sul finale di campionato. Ormai tutte le partite sono difficili, non è più come una volta, quando una squadra ormai salva non s’impegnava", ha detto Ranieri.