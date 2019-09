Ranieri: “Inter e Juventus in lotta. Napoli deve rimettersi in corsa. Roma? Brutto epilogo per De Rossi e Totti…”

Claudio Ranieri, ex allenatore anche di Roma e Leicester è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1 durante la trasmissione Radio Anch’Io Sport. Il tecnico ha parlato del campionato italiano e del proprio futuro, con diverse voci che lo hanno accostato anche ad alcuni club italiani.

SERIE A – “Beh, il campionato è quello che ci si aspettava. La Juventus è sempre lì. Poi ci sono squadre come l’Inter che è davanti. L’Atalanta si conferma, e il Napoli che magari non aveva previsto il ko contro il Cagliari. Sarri-Juventus e Conte-Inter? Penso si troveranno entrambe molto bene. Mi auguro che il Napoli si rimetta sulla giusta strada per essere la terza antagonista”.

FUTURO – “Io al Milan se mi chiamasse Boban? Prima di tutto vorrei che Giampaolo facesse vedere tutte le sue qualità. Mi auguro che riesca a trovare le soluzioni per il Milan. Non è una situazione semplice”. “Come si passa da non allenare a tornare su una panchina? Nulla, ci si riposa e poi se si viene chiamati si tornare con la testa tutti i giorni”. “Mio futuro in Italia o all’estero? L’importante ci sia un grande progetto”.

ROMA – “Fonseca sta facendo un buon lavoro. Mi sembra che la sua filosofia sta venendo fuori. Mi sembra che anche i giocatori siano contenti. Io e la Roma e l’addio di Totti e De Rossi? Il mio addio era concordato. Quando ho firmato sapevo che sarei andato via a fine anno. Sicuramente è stato un epilogo brutto per Daniele (De Rossi ndr) e Francesco (Totti ndr)”.

TONALI E SENSI – “Nato un nuovo Pirlo? Non lo so. Pirlo è diventato quello che è diventato piano piano. Mi auguro che il carattere di Tonali sia forte perché ci saranno anche momenti difficili. Mi sembra molto bravo tecnicamente e Cellino sta coccolandosi il suo gioiello”. E su Sensi all’Inter: “Sta facendo benissimo Ha grande personalità”.

RIBERY – “Il miglior acquisto fatto in Italia. Complimenti a Montella, alla società e a chi l’ha portato in Serie A e alla Fiorentina”.

NAZIONALE – “Molti giocatori forti? Ci sono dei cicli. Ci sono tanti calciatori bravi. Ora aspettiamo il crack. I Vieri, i Baggio, i Gigi Riva. Mancini sta facendo un lavoro molto buono e stiamo tornando in auge”.

CAGLIARI – “Faccio i complimenti a Giulini perché sta facendo molto bene. Nainggolan può fare la differenza. Cagliari in Europa? Devono pensare piano piano senza montarsi la testa”.

TIFOSERIE – “Credo sia arrivato il momento della svolta. I bambini, le famiglie devono poter andare allo stadio senza preoccupazioni”.

CHAMPIONS – “Cosa manca alla Juventus per vincere la Champions? Questa competizione è particolare. Devi arrivare a marzo e stare bene. Ha tutto per vincere come altre squadre. Le manca quel pizzico di fortuna di trovarsi al momento decisivo con tutti gli effettivi”.

VAR – “Var in Inghilterra? Lo devono ancora digerire. Lo usano con parsimonia”. E in Italia: “Gli errori sono sempre meno grossolani. Vedo qualche arbitro restio ad andare a vedere il Var anche se magari dovrebbero”.

PREMIER LEAGUE – “Leicester? Mi auguro possa competere per andare in Champions League”. “Allegri in Inghilterra? Massimiliano non avrebbe difficoltà a capire la mentalità del calcio inglese. Un’esperienza all’estero apre nuove idee e nuovi orizzonti”.