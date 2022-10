Ranieri: “Spero di tornare ad allenare presto. Favorita per Mondiale? Dico…”

Intervista a Radio Marca per Claudio Ranieri che ha avuto modo di soffermarsi su diversi argomenti dell'attualità calcistica europea. Non solo. Il tecnico ha anche espresso il desiderio di tornare presto alla guida di una squadra.

"Spero di trovare un buon progetto e continuare ad allenare, perché lo voglio davvero", ha detto Ranieri. "Il calcio è come una droga per l'adrenalina che ti entra nel sangue, senza calcio mi sembra di dormire e non mi piace, voglio stare sempre sveglio e guardare tutto. Per fortuna la mia carriera da allenatore è stata migliore che da calciatore. E più lunga. È più difficile essere allenatore che calciatore. Il tecnico è responsabile di tutto".