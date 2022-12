Ranking Fifa dopo il Mondiale: l’Italia perde posizioni. L’Argentina non è prima

Si è concluso con la vittoria dell’ Argentina l’edizione della Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Ecco allora che arriva il classico aggiornamento del Ranking FIFA. Nonostante l’uscita ai quarti di finale, il Brasile è riuscito a mantenere la vetta della classifica, mentre i campioni dell'Albiceleste hanno guadagnato una posizione e si ritrovano al secondo posto. Il Belgio, per anni primo pur senza aver vinto titoli, scivola al quarto posto.

Balzo in avanti per il Marocco semifinalista e sorpresa del torneo che passa dal 22° posto all’11°. Più undici anche per l’Australia che balza al 27° posto. L’Italia, grande assente del Mondiale, perde due posizioni e scivola all’ottavo posto alle spalle diOlanda e Croazia. Di seguito la top 20 che vede Francia terza, Portogallo e Spagna a chiudere la top 10.