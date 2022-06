Ranking Fifa, l’Italia perde una posizione: la classifica

La Nazionale italiana ha perso una posizione dopo le recenti partite in Nations League.

Scende di una posizione l'Italia di Roberto Mancini nel Ranking Fifa che oggi la vede al settimo posto. Gli azzurri hanno perso una posizione rispetto al precedente piazzamento e sono stati superati dalla Spagna. Le ultime prestazioni, compresa la brutta sconfitta contro la Germania in Nations League hanno influito sulla graduatoria che vede il Brasile in vetta. I verdeoro avevano superato il Belgio a marzo e si sono confermati in testa.