Ranking Fifa: l’Italia resta sesta. Il Brasile supera il Belgio in vetta

Cambia la classifica

La delusione per il mancato approdo al Mondiale in Qatar dell' Italia fa ancora male e non potrebbe essere altrimenti. Nonostante il flop al playoff contro la Macedonia del Nord, però, gli Azzurri possono comunque abbozzare un sorriso in quanto a Ranking Fifa . Infatti, la Nazionale italiana ha conservato il sesto posto con l'ultimo aggiornamento. 1723 i punti all'attivo della squadra.

La grossa novità riguarda il vertice della classifica, dove il Belgio dopo oltre tre anni perde la vetta, scalzato dal Brasile, assoluto dominatore delle qualificazioni del Sudamerica e reduce dalle vittorie per 4-0 contro Cile e Bolivia. Ai Diavoli rossi non sono bastati il pari per 2-2 contro l’Irlanda e la vittoria per 3-0 sul Burkina Faso in amichevole per difendere il primato che durava dall'ottobre 2018.