Ranking Uefa aggiornato: balzo in avanti del Milan

Dopo la tre giorni europea tra Champions, Europa e Conference League cambia anche il Ranking Uefa . Sono modificate alcune posizioni come, per esempio, quella del Milan che guadagna tre piazze (ora 36esimo) grazie al successo sul Tottenham arrivato nel match d'andata degli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie.

In vetta sempre il Bayern Monaco che ha vinto contro il Psg. Tra le italiane solo la Juventus resta in top 10 con la nona posizione. Roma e Inter seguono al 13esimo e 15esimo posto (i nerazzurri non hanno giocato questa settimana).