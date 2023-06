Ranking Uefa, la Roma avvicina l’Italia alla Germania

La sconfitta della Roma in finale di Europa League non è stata vana. Nonostante i giallorossi siano stati battuti dal Siviglia ai rigori, il cammino è comunque stato di grande livello. Inoltre, il raggiungimento della fase finale della competizione è valso al calcio italiano altri punti in ottica Ranking Uefa. Un balzo in avanti che tornerà particolarmente utile all'Italia nei prossimi anni, vicina ad agganciare e superare la Germania. Con l'Inter in finale di Champions League e la Fiorentina in Conference, infatti, il tricolore si piazzerà certamente al terzo posto. Di seguito la top ten della lista.