Ranking Uefa, l’Italia ringrazia la Roma e allunga sulla Germania

Buone notizie per i colori italiani nel Ranking Uefa. Infatti, grazie al successo in Europa League della Roma contro l’Ajax, arrivato nella gara d’andata dei quarti di finale, l’Italia resta stabile al terzo posto che le garantisce quattro squadre in Champions League.

Questa la classifica delle prime 15 posizioni che valgono almeno due posti nella Champions League 2022-23:

QUATTRO POSTI

1. Inghilterra 96.712

2. Spagna 96.283

3. Italia 74.867

4. Germania 73.284

TRE POSTI

5. Francia 55.915

6. Portogallo 48.149

DUE POSTI

7. Paesi Bassi 39.000

8. Russia 38.382

9. Belgio 36.500

10. Austria 35.825

11. Scozia 33.375

12. Ucraina 33.100

13. Turchia 30.100

14. Danimarca 27.875

15. Cipro 27.750

Non resta che attendere il proseguimento del cammino dei giallorossi nella competizione Europea per confermare il buon piazzamento. Restano ancora imprendibili, purtroppo, l’Inghilterra e la Spagna prime e al comando con un punteggio molto più alto di quello dell’Italia.

Staccate invece Francia e Portogallo che restano ferme a soli tre posti per la competizione. Due per tutte le altre con Paesi Bassi, Russia, Belgio e Austria a completare la top 10.