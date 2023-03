Ranking Uefa, l’ultimo aggiornamento: bene l’Italia. La classifica

Dopo la tre giorni europea cambia anche il Ranking UEFA. Grazie al passaggio del turno di diverse squadre italiane - Inter, Milan e Napoli in Champions, Roma e Juventus in Europa League e Fiorentina in Conference-, l'Italia fa un bel balzo e mantiene saldamente la quarta posizione.

Nella classifica, domina ancora l'Inghilterra seguita dalla Spagna e dalla Germania. L'Italia, come detto, è salda al quarto posto e rosicchia qualcosa al terzo gradino del podio. Distante la Francia al quinto posto seguita da vincino da Olanda e Portogallo, in risalita.

Importanti, quindi, saranno anche i prossimi match europei tra Champions, Europa e Conference League con le squadre italiane chiamate a dare il massimo per andare avanti non solo per la gloria personale ma anche per ciò che concerne i futuri aggiornamenti del Ranking.