Raphinha e il Mondiale col Brasile: “Ho temuto di non andarci…”

"Ho temuto di non andarci...", ha detto Raphinha . "Chiunque al mio posto avrebbe temuto di non andare al Mondiale perché stavo giocando poco. Io voglio giocare più minuti possibili, partecipando sempre all'azione in campo. Sono molto competitivo e non accetto mai di perdere".

Sul Barcellona: "Quando giochi in un grande club come il nostro, devi metterti in testa che avrai molte più richieste, è normale. I tifosi vogliono vincere tutte le competizioni e anche noi dobbiamo esserne consapevoli. Penso che stiamo facendo un ottimo lavoro per il momendo, non ci siamo qualificati agli ottavi di Champions, ma stiamo facendo un grande campionato e ora siamo primi alla pausa. Poi ci sarà l'Europa League... L'ultimo periodo è stato difficile, ma dipende solo da noi la possibilità di cambiare tutto questo. So che sto ancora attraversando un periodo di adattamento, non solo ai compagni, ma anche al campionato e gli altri giocatori mi stanno aiutando in modo che lo faccia più velocemente possibile".