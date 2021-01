Rashford, che risposta al razzismo: “Il lato peggiore dell’umanità e dei social media. Sono nero e ne vado orgoglioso”

A seguito dei recenti insulti a sfondo razzista ricevuti dai suoi compagni di squadra al Manchester United, Marcus Rashford si schiera, un’altra volta, contro ogni abuso e lo fa con fermezza con un post social pubblicato sul proprio profilo Twitter.

Rashford non ci sta

A seguito dei fatti che hanno visto Martial e Tuanzebe subire insulti razzisti e minacce dopo il k.o. del Manchester United contro lo Sheffield United, Rashford si schiera con i suoi compagni e dà una bella lezione di vita a quegli utenti social che dietro ad un monitor e una tastiera si lanciano in atti vili e assolutamente da condannare. “L’umanità e i social media nel loro lato peggiore. Sì, sono nero e e ne vado orgoglioso. Nessuno e nessun commento mi farà sentire diversamente. Mi scuso se vi aspettavate una reazione più dura ma non la otterrete da me”.

E ancora: “Non condivido screenshot. Sarebbe irresponsabile farlo e come potete immaginare non c’è nulla di originale in loro. Ho bellissimi bambini che mi seguono e non hanno bisogno di leggere certe cose”. Evidentemente, anche Rashford è stato preso di mira da qualche insulto e con grande stile ha risposto in difesa sua e dei colleghi.