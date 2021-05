Rashford, dal campo alla conversazione con… Barack Obama

L'attaccante del Manchester United ha parlato con l'ex presidente degli Stati Uniti

Redazione ITASportPress

Probabilmente deve ancora smaltire la delusione per la sconfitta del suo Manchester United in finale di Europa League contro il Villarreal. Eppure Marcus Rashford non ha perso tempo ed è tornato ad attivarsi per tutte quelle iniziative che lo vogliono in prima linea per combattere le disparità nella società odierna ed in particolare aiutare tutti quei bambini che combattono per avere ogni giorno un pasto completo.

Nelle scorse ore l'attaccante Red Devils ha avuto modo di incontrarsi, seppur virtualmente, con l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Una conversazione su Zoom che è stata inaspettatamente positiva. Al netto di un breve imbarazzo iniziale, come raccontano i tabloid inglesi, Rashford si è trovato assolutamente a proprio agio con l'ex numero uno degli USA. "Non ci è voluto molto tempo per comprendere come io e lui avessi molto in comune, soprattutto le nostre storie da piccoli", ha raccontato l'inglese. "Mi è piaciuto molto ascoltarlo. Quando una persona come Obama parla, non puoi far altro che ascoltarlo e rimanere colpito".

Dal canto suo anche l'ex presidente degli Stati Uniti ha espresso grande entusiasmo per la chiacchierata con Rashford: "Molti giovani che incontro, esattamente come Marcus, sono molto più avanti di come ero io alla loro età. Sono forze positive per la comunità".