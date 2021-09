Rashford diventa materia di studio a scuola in Inghilterra

L'attaccante del Manchester United grazie al suo impegno nel sociale e al suo modo di comunicare verrà studiato nelle scuole superiori

Marcus Rashford campione in campo e fuori. Dopo essersi messo in evidenza con importanti iniziative per combattere le disparità nella società odierna ed in particolare aiutare tutti quei bambini che combattono per avere ogni giorno un pasto completo, il calciatore del Manchester United e della Nazionale inglese diventa "caso di studio" a scuola.

Come riportato da diversi media britannici tra cui il Guardian, il modello di comportamento di Rashford sui social network entrerà a farà parte del programma di educazione ai media nelle scuole inglesi. Il giocatore, come detto in precedenza, si è impegnato in diverse campagne per la giustizia sociale, compresa anche una richiesta diretta governo del Regno Unito di rimborsare i pasti scolastici ai bambini delle famiglie più povere oltre che la proposta di creare dei club di lettura e interventi per combattere il razzismo online.