Rashford diventa Membro dell’Impero Britannico per il suo impegno per i bambini bisognosi

L’attaccante del Manchester United e dell’Inghilterra Marcus Rashford è stato premiato con l’MBE ovvero il titolo di Membro dell’Impero Britannico. Il motivo? Il suo ormai noto impegno nel sociale rispetto ai bambini poveri del Regno Unito.

Rashford nell’MBE

Rashford era già stato protagonista nei confronti dei bambini vulnerabili inglesi già nel corso della prima fase della pandemia di coronavirus quando si era schierato nel richiedere al Governo il sostegno per i bambini poveri che non potevano godere di almeno un pasto al giorno.

Adesso, l’attaccante del Manchester United, all’età di 22 anni, è entrato nell’MBE ovvero il quinto grado dell’Ordine dell’Impero Britannico. Grande entusiasmo da parte del ragazzo che vuole fare sempre di più: “Sono incredibilmente onorato. Come giovane uomo di colore non avrei mai pensato che avrei ricevuto un MBE, figuriamoci all’età di 22 anni. Questo è un momento molto speciale per me e la mia famiglia, ma in particolare per mia madre che è il vero destinatario dell’onorificenza. La lotta per proteggere i nostri bambini più vulnerabili è tutt’altro che finita. Restiamo uniti e continuiamo a portare avanti la nostra idea che nessun bambino nel Regno Unito dovrebbe andare a letto affamato!”.