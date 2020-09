Rashford fonda task force con noti marchi alimentari per combattere la povertà e la fame dei bambini

Campione non solo in campo. Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, dopo essere intervenuto nel corso degli scorsi mesi per richiedere al Governo inglese di mantenere gli aiuti in sostegno delle persone povere ed in particolare dei bambini per quanto riguarda i pasti nel periodo di pandemia di coronavirus, ha deciso di fare di più e passare ad uno step successivo: la creazione di una task force con tanti noti marchi del settore alimentare.

Rashford: l’iniziativa

Parlando alla BBC e pubblicando in queste ore un messaggio sui social, Rashford ha reso noto la sua iniziativa in collaborazione con alcuni dei più noti marchi del settore alimentare. Una task force che possa aiutare i più poveri, ed in particolare i bambini, che non possono permettersi ogni giorno un pasto caldo, sano per andare avanti. “Ciò che ho provato a fare questa estate con la richiesta al Governo era una soluzione a breve termine. Adesso il nostro compito è quello di provare a fare qualcosa di più concreto”, ha spiegato l’attaccante inglese 22enne. “L’obiettivo della task force si basa su 3 punti. Allargare il raggio d’azione dei buoni pasto verso molte più persone che ne hanno bisogno. Aiutare con i pasti nelle scuole e aumentare il valore del buono posto in modo da aiutare ancora un numero maggiore di bambini e non solo”.

I punti su cui si basa la task force sono meglio spiegati nel messaggio condiviso via social dal giocatore.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE