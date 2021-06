Rashford ha deciso: dopo Europeo si opera. Il Manchester United trema…

L'attaccante vuole giocare Euro 2020 e poi curarsi ma potrebbe saltare l'inizio della prossima stagione

Non è mai facile sapere di non essere al top ma avere davanti a te un Europeo e subito dopo un'altra impegnativa stagione col tuo club. La situazione che sta vivendo Marcus Rashford non è sicuramente delle più facili ma lui pare aver preso la sua decisione.

Come scrive il Mirror, l'attaccante inglese che si trascina da diverso tempo problemi alla spalla e ad un piede, avrebbe scelto di "soffrire" e dare il 100% per l'Inghilterra al prossimo Europeo, salvo poi fermarsi, operarsi e provare il recupero prima dell'inzio della stagione regolare di Premier League.

Il calciatore finirà quasi sicuramente sotto i ferri al termine del cammino con i Tre Leoni ma difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per l'inizio del campionato. In tal senso il Manchester United è osservatore molto interessato. I Red Devils rischiano infatti di perdere il loro talento per le prime partite della stagione in modo particolare se la formazione del CT Southgate dovesse andare avanti a lungo, magari addirittura fino alla finale di Wembley.