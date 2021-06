Rashford, no a futuro in politica… sì a CR7: “Lo ammiro. Sfidarlo sarà bellissimo…”

L'attaccante inglese mostra la sua grande ammirazione per l'asso portoghese e spera di incontrarlo ad Euro 2020

Si è messo in evidenza sul campo con le maglie di Manchester United e Inghilterra ma Marcus Rashford ha avuto modo di dare il suo grandissimo contributo anche fuori dal mondo del pallone. L'attaccante inglese, negli ultimi mesi, è stato al centro di tante iniziative per aiutare le persone meno fortunate. Campagne nel sociale che lo hanno portato anche a parlare con l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama . Eppure, in vista del secondo impegno della sua Nazionale all'Europeo, il giovane centravanti pare aver dato un segnale chiaro di quello che sarà il suo futuro che non prevedere un ruolo in politica.

GIOCO A CALCIO - Come riporta Goal, Rashford ha parlato di quelle che sono le sue intenzioni nel breve termine: " Se avrò un futuro come politico? Penso sia qualcosa che posso escludere . Non sono nato pensando a fare quello ma solo a fare il calciatore. La conferenza con Obama? Penso sia stato qualcosa di molto bello e interessante. Qualcosa che ti fa crescere e che ricorderò per tutta la vita".

AMMIRAZIONE - Ma per l'inglese esiste solo il calcio e da un soggetto di grande spicco come Obama nel campo della politica, si passa facilmente ad un altro fuoriclasse, questa volta del pallone: Cristiano Ronaldo: "Giocare contro il Portogallo sarebbe una bella emozione per tutti i membri della squadra perché giocare contro alcuni dei migliori giocatori del mondo è sempre bello. Vogliamo metterci alla prova contro i migliori e questo è il motivo per cui ci impegniamo ogni giorno lavorando duramente. Non vogliamo le cose facili. Vogliamo giocare contro le migliori squadre del mondo. Vogliamo fare bene contro di loro. Per i giocatori sarà un'esperienza fantastica". E proprio su CR7: "Cristiano è un giocatore incredibile e per lui diventa quasi normale andare oltre ogni previsione. Sarà una grande esperienza giocare contro di lui. Solo guardarlo crescere e svilupparsi nel giocatore che è diventato è stata una cosa grandiosa perché quando ha iniziato a giocare, non era il Cristiano che vedi oggi o cinque anni fa, era un giocatore diverso, dribblava sempre. Con il passare del tempo, si è trasformato in un animale. Segna, fa assist, ha 36 anni e segna a sinistra, a destra e al centro, quindi non posso dire nulla di brutto di lui. In tanti lo ammirano e anche io".