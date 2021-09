Raspadori: “Con l’Italia ho realizzato un sogno…”

Parla il giovane attaccante

Sicuramente è l'uomo del momento. Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Nelle parole del giocatore tanta emozione per il suo percorso di crescita che lo ha visto arrivare fino alle prime reti con la maglia dell'Italia nella recente sfida contro la Lituania. "Quando ho saputo da Mancini che avrei giocato? Non molto prima della partita. Mi ha detto: 'Goditi il momento e ricordati che per la carriera di un ragazzo sfruttare le occasioni è tutto'. Poi la sera sono tornato a casa, mi sono rivisto la partita – tanto non avrei dormito comunque – e ho capito di aver realizzato un sogno. Ma anche che è troppo importante continuare a farlo, dandomi nuovi obiettivi".