Raspadori: “Juventus? Fa piacere. Io e Dybala abbiamo una cosa in comune”

Parla l'attaccante del Sassuolo accostato ai bianconeri

CONFRONTO - "Sono orgoglioso che si pensi a me come suo erede. Ha una qualità impressionante", ha detto Raspadori sul 10 argentino. "In comune abbiamo il gusto e la tendenza a legare il gioco. Anche io, come lui, mi trovo bene alle spalle di una punta. Sono cresciuto come numero 9 ma mi piace essere al centro del gioco". Sulla possibilità di trasferirsi in bianconero ma di non avere la certezza di essere un titolare: "Se sarebbe un problema? No, guadagnarsi le cose ogni giorno mi piace. Non ho mai dato niente per scontato".