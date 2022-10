Raspadori: “Napoli, nessuna paura. Sono pronto. Io come Mertens? Dico…”

Le parole del centravanti ex Sassuolo.

Giacomo Raspadori e il Napoli hanno iniziato a conoscersi e hanno intenzione di rafforzare sempre di più il loro rapporto. L'attaccante, arrivato in estate, è stato messo subito al centro del progetto da Spalletti e dalle prestazioni in campo pare proprio che le cose stiano procedendo molto bene.

Parlando al Corriere della Sera, il calciatore ex Sassuolo ha raccontato la sua decisione di trasferirsi in Azzurro: "Scelta ambiziosa. Voluta. Pensata e approvata anche dalla mia famiglia. Ringrazierò sempre il Sassuolo che ha capito la mia esigenza e l’ha assecondata. Il Napoli mi ha dato fiducia, tanta fiducia. Ed io ho sentito che avrei potuto ricambiarla. Paura mai, rispetto per il grande club dove approdavo sì. Mi sono sentito pronto".