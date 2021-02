Ravanelli: “Barella come Conte anche se Antonio aveva una cosa in più…”

Fabrizio Ravanelli, storico ex attaccante, ha parlato anche di Inter nel suo intervento ai microfoni di Radio Deejay. L’ex bomber anche della Nazionale ha sottolineato l’importanza di Nicolò Barella nella squadra nerazzurra e ha fatto un paragone con quello che era l’Antonio Conte calciatore…

Ravanelli su Barella e Conte

Decisivo con la sua rete nella sfida contro la Fiorentina, Barella ha strappato grandi elogi da parte di tutto l’ambiente del pallone. In tanti lo hanno paragonato al Conte calciatore. Ravanelli, in tal senso, si è detto d’accordo entrando nel dettaglio delle caratteristiche del calciatore. “Conte era tranquillo come giocatore, non era mai eccessivo. Sempre tra le righe, grande lavoratore e professionista. Sta riportando il vissuto alla squadra, il suo credo da giocatore”, ha spiegato l’ex attaccante. “Se c’è qualcosa di Conte in Barella? Direi di sì, Barella ha più dinamismo di Conte. Ma Conte aveva dei gol pesanti in canna, in Champions e campionato e anche nel derby. Se avesse giocato oggi, sarebbe arrivato a oltre 10 gol in campionato”.