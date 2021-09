Ravanelli: “Contro Chelsea giocatori Juventus dimostrino di valere questo club”

Parla Penna Bianca tra Champions League e campionato

Redazione ITASportPress

Fabrizio Ravanelli è intervenuto a RBN nel corso di "Fuori di Juve" per parlare della Juventus in chiave Champions League con la sfida di questa sera contro il Chelsea ma anche del momento degli uomini di Allegri in campionato e in prospettiva futura. L'ex attaccante ha detto la sua a 360°.

VALORE - "Cosa può dire la gara col Chelsea ad Allegri? Può dire tanto, soprattutto la determinazione, la voglia dei giocatori di dimostrare al proprio allenatore che c'è la voglia di lottare su tutti i fronti con una grande mentalità", ha detto Ravanelli. "Quando appartieni ad una squadra del genere, con il DNA vincente, in ogni ogni partita devi dimostrare di non mollare mai, di stare sul pezzo, di essere da Juve. Credo sia anche un ulteriore esame per quegli elementi che fino ad ora non hanno reso come tutti ci aspettavamo. Ai miei tempi mordevi l'erba dovevi dimostrare di valere la maglia della Juventus. A me capitava in 2o minuti con Trappatoni che meritavo la maglia. Mi auguro che i giocatori dimostrino questo al mister, la fame e la qualità tecnica".

LUKAKU - "Come si deve comportare la difesa contro il Chelsea? Credo che De Ligt in questo momento sia in un'ottima condizione e possa essere quel marcatore, a livello fisico, in grado di mettere in difficoltà Lukaku. Potrebbe esserci anche una sorpresa con lo schieramento della difesa a tre che ha regalato tanti successi ad Allegri, esaltando le qualità di questa squadra. E' difficile dire quale sia la migliore coppia perché sono tre giocatori che possono convivere insieme. I gol vengono presi non solo per colpa dei difensori centrali, in questo momento serve organizzazione, la squadra ha perso alcune certezze in certe situazioni e dopo un'ora non riesce ad essere solida come è stata in passato”.

SERIE A - "Scudetto ancora possibile? Assolutamente sì, c'è tutto il tempo. Credo l'abbia dimostrato negli anni passati che può giocarsela e recuperare. Non sarà facile ma come ha detto il presidente, sono convinto che la Jyventus tornerà protagonista sia in Serie A che in Champions League".

DYBALA - "Dybala nella Juventus del futuro? Sì, giocatori come lui faccio fatica a trovarne. La Juventus deve puntare su di lui. Lui, allo stesso tempo, deve maturare. Deve capire, anche a seguito di questi infortuni, deve avere la forza mentale di capire da cosa dipendano. Poi deve capire che fare il capitano non è solo portare il gagliardetto ma avere delle responsabilità. Sia simbolo e un esempio per la squadra. Arrivare prima allo stadio e l'ultimo ad andare via", ha concluso Penna Bianca.