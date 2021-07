Ravanelli: “Donnarumma rimpianto Juventus. Quando fece il provino…”

Penna Bianca ricorda un aneddoto relativo al portierone della Nazionale ora al Psg

L'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha concesso un'intervista a Tuttosport in cui ha raccontato un clamoroso retroscena legato al portiere Gianluigi Donnarumma in riferimento ad un provino che poteva cambiare decisamente la storia della sua carriera.

IL PROVINO - "Se mi ricordo Donnarumma? E come faccio a dimenticarmelo! Era mostruoso già all’epoca. Aveva il fisico di adesso, però in un ragazzino di 12 anni", ha detto Ravanelli in riferimento ad un provino nel 2011-12 al quale la Juve invitò il portiere. "Ho il ricordo di un ragazzino potente, esplosivo, impressionante: parava tutto. Tanto che, siccome nessuno dei nostri ragazzi riusciva a segnare a Donnarumma dal limite dell’area, lo sottoponemmo a una scarica di tiri all’altezza del dischetto del rigore. Ma era comunque quasi impossibile fargli gol. Lasciava tutti a bocca aperta, Gigio".