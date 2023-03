Ravanelli: “Juventus, sentenza scandalosa. Ridaranno i 15 punti”

La Juventus è impegnata su più fronti: il campo, tra Serie A e Europa League con la gara odierna contro il Friburgo , ma anche quello dei Tribunali con la penalizzazione di -15 in classifica dopo il caso plusvalenze. A tal propostio, Fabrizio Ravanelli , ex attaccante della Vecchia Signora, ha detto la sua a LaPresse.

"Da juventino sono tranquillo, alla Juventus verranno restituiti i 15 punti e lotterà per andare in Champions League", ha detto Penna Bianca sulla penalizzazione inflitta ai bianconeri. E ancora: "È stata una sentenza scandalosa perché non esiste dare tutti questi punti penalizzazioni a campionato in corso. Qualora avessero dovuto esaminare questa situazione, l'avrebbero dovuto fare per il campionato successivo, anche perché facendo così viene totalmente falsato il campionato". Una chiosa finale su mister Allegri e su come abbia gestito la situazione: "Allegri? È stato bravissimo".