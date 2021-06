Ravanelli ‘stimola’ Lukaku: “Domina in Italia per il fisico. Vediamo all’Europeo”

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, ha avuto modo di parlare anche di Romelu Lukaku negli studi di Sky soffermandosi sulla grande fisicità del centravanti dell’Inter, autentico trascinatore dei...

"Lukaku ha riportato quella fisicità e quei duelli che io facevo in Italia e all'estero. Lui ha avuto giovamento dall'esperienza in Inghilterra, dove in tanti ora non potrebbero giocare", ha detto Penna Bianca. "Lukaku domina tutti i difensori del campionato perchè sono deboli fisicamente. Mi piacerebbe vederlo nella fase calda dell'Europeo, per capire come si comporterà contro difensori come De Ligt e Djimsiti. Ha segnato tanti gol quest'anno, ma li ha fatti per la sua dominanza fisica".