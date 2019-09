Razzismo, Kompany attacca: “Tutti a dare suggerimenti a Lukaku, ma solo lui sa cosa ha passato nella sua vita…”

Continua a tenere banco la questione razzismo. L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, nel corso della gara di Cagliari, è infatti rimasto vittima di ululati discriminatori provenienti dal settore più caldo del tifo rossoblu. A commentare la vicenda, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il difensore dell’Anderlecht Vincent Kompany.

SANZIONI – “Coloro che devono prendere le decisioni non hanno la minima idea di cosa stia attraversando Lukaku. Il problema sta nel fatto che le persone che hanno la pretesa di dire a Romelu come deve comportarsi o cosa dovrebbe pensare, non sanno minimamente cosa abbia passato lui nel corso della sua vita. Ed è proprio per questo motivo che nessuno può capirlo. Mi riferisco alla Uefa, alla Fifa, alla Lega italiana o a quella inglese: questo causa problemi nelle sanzioni”,