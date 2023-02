Real Madrid-Al Hilal, probabili formazioni e dove vederla in tv

Stasera con inizio alle ore 20 a Rabat in Marocco saranno Real Madrid e Al Hilal a giocarsi il Mondiale per Club 2022. Spagnoli favoriti sulla carta, ma attenti alla formazione di Ramon Diaz che in semifinale ha eliminato il Flamengo contro ogni pronostico. In semifinale il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha superato con un netto 4-1 gli egiziani Al Ahly, seppur soffrendo nel finale sul 2-1, prima di affondare il colpo negli ultimi minuti. Dall’altra parte, l’Al Hilal ha iniziato dai quarti di finale e superando ai calci di rigore i padroni di casa del Casablanca, dopo l’1-1 alla fine dei 120 minuti. Alla terza semifinale raggiunta nella kermesse, la formazione saudita è riuscita a staccare il pass per la finalissima. Vittoria per 3-2 sul Flamengo e da netti sfavoriti. Per gli uomini di Ramon Diaz un successo storico e che ha il sapore della vendetta, alla luce della semifinale persa per 3-1 nel 2019 proprio contro i brasiliani. Ancelotti potrebbe alzare forse l'ultimo trofeo con il Real Madrid visto che il Brasile lo tenta. Nei piani della Cbf sarebbe affiancato da Kakà. Carlo è stato contattato e col consueto garbo ha fatto sapere che finché sarà l’allenatore del Madrid non andrà da nessuna parte.