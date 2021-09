Real Madrid, Ancelotti dice Benzema: “Merita di giocarsi il Pallone d’Oro”

Il tecnico dei blancos sui giocatori in lizza per l'ambito premio

Tra qualche settimana sarà tempo di assegnare il Pallone d'Oro 2021, l'ambito premio di France Football che elegge il miglior calciatore della stagione. Se nel corso degli ultimi mesi si è fatto tanto il nome dell'italiano Jorginho , in Spagna, Carlo Ancelotti propone anche la candidatura di Karim Benzema . Il centravanti del Real Madrid , secondo il tecnico blancos, merita di stare nella lista dei candidati all'importante riconoscimento.

Nel corso della confernza stampa verso il match contro il Villarrea, il tecnico di Reggiolo ha esaltato le qualità del suo numero 9: "Per quello che sta facendo e ha fatto, deve esserci nella lista dei possibili vincitori", ha detto Ancelotti su Benzema. "Detto questo, Karim ha tempo per vincerlo: è come un buon vino, più invecchia meglio è. Dubito che questa sia la sua ultima stagione...".