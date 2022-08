Real Madrid, Ancelotti: “In questa stagione lotteremo per tutti i titoli in palio”

PRESENTE E PASSATO - "I miei giocatori arriveranno preparati, essendo così professionali. Vogliamo portare a casa un altro trofeo nel primo match della stagione: abbiamo sei titoli in palio e vogliamo lottare per tutti. La scorsa stagione? Sono davvero orgoglioso, per me e per il Real Madrid è stata straordinaria. Tornare in questo club mi ha dato tante soddisfazioni... La Quattordicesima è un ricordo ancora fresco, si è creata un'alchimia molto speciale con i nostri tifosi. Tutte le rimonte che abbiamo fatto sono arrivate nel nostro stadio, grazie alla spinta dagli spalti. Abbiamo vinto, oltre che per la qualità, grazie all'unità di gruppo. Abbiamo giocatori di generazioni diverse, ma con un obiettivo comune. E quando hai chi, nonostante i successi, rimane umile è più facile la gestione".