Real Madrid, Ancelotti si affida a Pintus: piano specifico per “la forma” di Hazard

Il Real Madrid vuole il suo talento in forma per la nuova stagione

Per questo nuovo corso Ancelottiano, però, le cose dovranno andare diversamente. Come riporta AS, infatti, il mister e Pintus hanno studiato un piano preciso per Hazard in modo che non possa tornare a Valdebebas sovrappeso e troppo fuori forma. Alimentazione ed esercizi sono stati studiati nel dettaglio e ora, tutto è nelle sue mani. All'asso ex Chelsea il dovere di svolgere "i compiti a casa" e di tornare a rapporto dal tecnico in condizioni ottimali. Le vacanze di Hazard dovranno essere di duro lavoro per avere una stagione 2021-22 decisamente diversa da quanto visto fino ad ora in maglia blancos.