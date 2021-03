Real Madrid-Atalanta diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Real Madrid-Atalanta si gioca oggi, martedì 16 marzo 2021 alle ore 21.00 per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Padroni di casa in vantaggio dopo lo 0-1 dell’andata. Ospiti che vorranno vendicare il k.o. maturato a Bergamo.

Real Madrid-Atalanta, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per il Real Madrid di Zinedine Zidane ma anche per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Infortunio per Hazard da una parte. Incertezza sull’impiego o meno di Ilici dall’inizio dall’altra. I blancos dovrebbero affidarsi a Courtois; Varane, Ramos, Nacho; Lucas Vazquez, Modric, Kroos, Valverde, Mendy; Rodrygo, Benzema. I bergamaschi, invece, a Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic e il duo tutto colombiano in avanti Muriel e Zapata.

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Varane, Ramos, Nacho; Lucas Vazquez, Modric, Kroos, Valverde, Mendy; Rodrygo, Benzema.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic: Muriel, Zapata.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida di Champions League tra Real Madrid e Atalanta si giocherà, come detto, oggi martedì 16 marzo 2021 alle ore 21. La gara si disputerà all’Estadio Di Stefano, il campo principale di Valdebebas, centro d’allenamento delle Merengues per via dei lavori in corso al Santiago Bernabeu. Ovviamente, non ci sarà il pubblico a causa dell’emergenza coronavirus.

Real Madrid-Atalanta sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La partita di Champions League della Dea sarà però visibile a tutti anche in chiaro, su Canale 5.

La partita tra Real e Atalanta sarà disponibile ovviamente anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet con la piattaforma Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Streaming completamente gratuito, invece, su Mediaset Play.