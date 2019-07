Real Madrid, Bale verso il Tottenham: c’è l’offerta. Si sblocca anche James Rodriguez al Napoli?

Si infiamma il calciomercato sull’asse Spagna-Inghilterra-Italia. Interessate da vicino Real Madrid, Tottenham e Napoli. I blancos avrebbero ricevuto un’offerta dal club inglese per riporta Gareth Bale in Premier League. 60 milioni che potrebbero ‘far sorridere’ il Napoli.

Secondo quanto riporta Marca, il calciatore gallese sarebbe molto vicino al ritorno con gli Spurs. L’unico problema è relativo all’ingaggio: troppo alto per le casse del Tottenham. In questo senso, il club inglese potrebbe chiedere al Real Madrid di dividere le spese sullo stipendio del giocatore, anche perché, come più volte sottolineato anche dall’agente di Bale, l’esterno non ha alcuna intenzione di abbassare le sue pretese economiche.

Nonostante questo, l’offerta del Tottenham potrebbe aiutare il Real Madrid a trovare quei soldi utili a rientrare negli standard richiesti per il FFP. A quel punto, Florentino Perez potrebbe anche decidere di abbassare le proprie pretese per James Rodriguez e in questo senso il Napoli ne trarrebbe beneficio. La situazione è in continua evoluzione ed entro l’8 agosto, data di chiusura del mercato inglese, si attendono novità.