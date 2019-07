Real Madrid, Ceballos sempre più vicino all’Arsenal anche se…

Dani Ceballos è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Arsenal nella prossima stagione. Lo spagnolo, finito nel mirino anche del Milan, appare ad un passo dai Gunners. Il Real Madrid ha deciso di lasciar partire, almeno per questa stagione, il classe ’96 che tanto ha fatto bene all’ultimo Europeo U21 con la maglia della Spagna.

Sul giocatore, come detto, era molto forte l’interesse anche del Tottenham e del Milan che stando a quanto riporta il Daily Mail nella sua edizione online, dovranno arrendersi al club inglese. Ad aggiudicarsi il talentuoso calciatore iberico sarà, infatti, l’Arsenal di Unai Emery pronto ad accoglierlo dopo la partenza, a parametro zero di Aaron Ramsey alla Juventus.

Nelle intenzioni del Real Madrid, però, c’è la volontà di non privarsi del tutto del calciatore che si vede, in futuro, protagonista al Santiago Bernabeu con la camiseta blanca. Al momento, però, Ceballos sembra destinato alla Premier League e a giocare la prossima annata all’Emirates per buona pace delle altre pretendenti.