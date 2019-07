Real Madrid, clamoroso piano di Florentino Perez per arrivare a Mbappé

Il Real Madrid non ha fretta, anzi, sta studiando il piano perfetto per arrivare ad un altro top player: Kylian Mbappé. Florentino Perez, numero uno dei blancos,ha aperto con i botti la campagna acquisti madrilena: da Hazard a Jovic, passando per Militao. Adesso, torna di moda anche il francesino campione del mondo.

Non è un segreto che il patron delle merengues sia affascinato dall’enfante prodige e che, se non adesso, in futuro proverà a portarlo a vestire la camiseta blanca. Ora come ora, infatti, l’affare richiederebbe cifre elevatissime che il Real Madrid non può spendere, specie dopo aver già messo mano al portafoglio come in questa sessione. Come riferisce Marca, però, Perez vorrebbe arrivare lo stesso a Mbappé utilizzando la stessa tattica adottata, con successo, con Hazard: corteggiarlo per anni e poi attendere l’avvicinarsi della scadenza del contratto, in questo caso 2022, per acquistarlo a prezzi più contenuti.